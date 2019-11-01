МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в январе-сентябре 2019 года снизилась на 15,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 12,13 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.

"Выручка ПАО "Мосэнерго" составила 133,6 миллиарда рублей, сократившись на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Основными факторами, повлиявшими на снижение показателя, стали окончание срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов, а также снижение отпуска тепловой энергии на 6,4% из-за более теплой погоды в отчетном периоде", — отмечается в сообщении.

Себестоимость продаж выросла на 4% и составила 122,6 миллиарда рублей — в основном в результате увеличения расходов на топливо на 4,1%. Валовая прибыль сократилась на 39,8%, до 11 миллиардов рублей. Прибыль до налогообложения составила 15,7 миллиарда рублей, снизившись на 15,5%.

Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 12,3% — до 24,2 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании на 30 сентября 2019 года составили 19,2 миллиарда рублей, сократившись на 1,3% с конца 2018 года, краткосрочные — 16,77 миллиарда рублей, снизившись на 0,2%.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,2 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100%-е дочернее общество "Газпром").