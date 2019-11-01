МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску одного из крупнейших в РФ операторов нефтеналивных цистерн — компании "Трансойл" бизнесмена Геннадия Тимченко — взыскал около 605 миллионов рублей с Марийского нефтеперерабатывающего завода, входящего в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, первая инстанция полностью удовлетворила исковые требования, обязав ответчика погасить задолженность по договору транспортной экспедиции. Марийский НПЗ своего представителя в суд в пятницу не прислал, письменным ходатайством просил отложить слушания.

Арбитражный суд Марий Эл в настоящее время рассматривает заявление компании "Финойл" о банкротстве Марийского НПЗ, задолжавшего заявителю более 87 миллионов рублей. В деле о банкротстве требования к должнику заявили также Московский кредитный банк, Промсвязьбанк, компания "Балтсетьстрой", получившая право требования от МКБ, и другие.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 октября подтвердил решение первой инстанции о взыскании по иску "Трансойла" около 3,2 миллиарда рублей с основного в прошлом актива "Нового потока" — Антипинского НПЗ. Требования вытекали из договора оказания услуг перевозки нефти и нефтепродуктов.

"Трансойл" подконтролен Тимченко (80%). Компания и ее бенефициар с 2014 года находятся в "черном списке" минфина США, запрещающем бизнес с резидентами Штатов и доступ к финансовой системе страны.

Группа "Новый поток" — крупнейший в России независимый от основных нефтяных компаний нефтепереработчик. В настоящее время она лишилась большинства основных активов, в частности, Антипинский НПЗ в мае был взыскан Сбербанком как залог по кредиту, а контрольный пакет Афипского НПЗ приобрела структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева. Сам Мазуров был задержан в июле и находится под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело возбуждено по заявлению Сбербанка — крупнейшего кредитора группы.