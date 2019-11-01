МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. "Совкомфлот" и ВЭБ.РФ подписали контракт на финансирование строительства пилотного газовоза для "Новатэка" на верфи "Звезда", сообщила пресс-служба госкорпорации.

Наблюдательный совет ВЭБа одобрил финансирование поставки 15 танкеров-газовозов на судоверфи "Звезда" для "Арктик СПГ-2", каждое судно будет стоить около 330 миллионов долларов, сообщал журналистам в августе глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Группа компаний "Совкомфлот", группа ВЭБ.РФ и ССК "Звезда" подписали пакет соглашений, предусматривающих финансирование строительства пилотного танкера-газовоза на верфи "Звезда" с целью дальнейшей передачи в тайм-чартер ПАО "Новатэк" для проекта "Арктик СПГ-2", — говорится в сообщении. Поставка судов будет синхронизирована с началом работы "Арктик СПГ-2", уточняет ВЭБ.

"Это уже седьмое судно, по которому мы подписываем соглашения о финансировании строительства на "Звезде" с последующей передачей их в лизинг. Всего на текущий момент одобрено участие ВЭБ.РФ в поставках 21 танкера. Рост портфеля заказов на верфи – основа для дальнейшей работы наших партнеров по увеличению уровня локализации производства", — приводятся в сообщении слова зампреда ВЭБа Артема Довлатова.

Контракт по строительству на судоверфи "Звезда" пилотного танкера для "Арктик СПГ-2" планируется подписать до конца октября, в этот же срок будет сделан первый аванс, до конца текущего года состоится подписание по еще четырем судам, сообщал в сентябре журналистам первый замгендиректора, член правления "Совкомфлота" Евгений Амбросов.

Судостроительный комплекс "Звезда" получит субсидии в объеме 24 миллиардов рублей на создание крупнотоннажных судов, средства заложены в бюджет, сообщал журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Средства предполагается направить на субсидирование строительства трех танкеров-продуктовозов для "Совкомфлота" и 15 газовозов в интересах "Новатэка". Министр отмечал, что объем субсидирования по 15 газовозам оценивается примерно в 45 миллиардов рублей.