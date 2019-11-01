МОСКВА, 1 ноя, — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности реализацию крупных международных проектов, в том числе, строительство газопроводов, крупнейшим из которых является "Северный поток – 2".

30 октября Дания с большим запозданием выдала разрешение на строительство "Северного потока – 2". Путин приветствовал это решение и сказал, что скандинавская страна является ответственным международным партнером, который защищает свои интересы и свой суверенитет, а также интересы своих основных партнеров в Европе.

Однако Вашингтон не прекращает попыток остановить проект, который обеспечит бесперебойные поставки российского газа и энергетическую безопасность Европы. Срыв проекта "Северный поток – 2" станет серьезным ударом по экономическим интересам ЕС.

Американцам неймется

США не оставляют попыток заблокировать проект привычным образом – при помощи санкций. В Сенате и Палате представителей США представлены два законопроекта, которые предусматривают санкции против компаний, принимающих участие в строительстве "Северного потока – 2".

Две палаты Конгресса должны согласовать и одобрить законопроект, а затем его подпишет президент США, после чего он становится законом. В июле его подавляющим большинством одобрил Комитет иностранных дел Сената. Согласно ему вводятся санкции против компаний-владельцев судов, используемых для строительства "Северного потока – 2".

Сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, который внес этот законопроект, в сентябре заявил, что санкции – это эффективная мера, поскольку в мире немного компаний, обладающих технологиями по укладке труб на большой глубине.

Законопроект должен пройти слушания в Сенате и в Палате представителей. Круз продолжает надеяться на скорейшее одобрение законопроекта, но времени остается все меньше.

"Через несколько месяцев Россия завершит строительство своего газопровода. Позиции Путина усилятся, возрастет его военная мощь. Он продолжит угнетать наших европейских союзников и угрожать энергетической безопасности США", — говорится в официальном заявлении Круза.

"Я продолжаю призывать оставшихся коллег в Сенате скорее одобрить законопроект, остановить строительство этой трубы и лишить президента Путина ресурсов, которые питают экспансионизм и военную агрессию", — добавил сенатор-республиканец.

Украинцы на Капитолийском холме

На прошлой неделе украинская делегация посетила Капитолийский холм с целью лоббирования продления санкций против России. Кроме того, по сообщениям Wall Street Journal, Украина пытается убедить политиков США ввести санкции и в отношении "Северного потока – 2".

Однако Конгресс США не может выработать единую позицию по вопросу санкций. Wall Street Journal сообщает, что против законопроекта Круза выступил сенатор Рэнд Пол, также республиканец. Пол выступает против санкций, поскольку они больше ударят по европейским компаниям из Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Швеции и Италии, чем по России и "Газпрому".

Поддерживает санкции лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконелл. По данным газеты, если лидер республиканцев внесет вопрос санкций на голосование, то его одобрят с большой долей вероятности.

Однако лидер демократического большинства в Палате представителей Стени Хойер на намерен поддерживать законопроект Круза.

В среду председатель комитета Сената по иностранным делам республиканец Джеймс Риш заявил, что американские сенаторы склоняются к одобрению законопроекта Круза.

"Я думаю, ваш законопроект должен быть принят. Мы попытаемся сделать это, я полагаю, что все – почти все – с этим согласны", — сказал Риш Крузу.

Кандидат на должность посла США в России Джон Салливан заявил, что введение Вашингтоном односторонних санкций против "Северного потока – 2" уже не может остановить проект. Вместе с этим Салливан особо подчеркнул, что противодействие проекту является первостепенной задачей США.

Экспорт газа растет, нужны рынки сбыта

Стремление США остановить строительство "Северного потока – 2" имеет не только – а может быть не столько – политическую подоплеку, но и экономическое обоснование. Европа имеет важное значение для США как рынок сбыта своего СПГ. Однако американский СПГ не способен конкурировать с российским трубопроводным газом. Важность европейского рынка для будущего "сланцевой индустрии" США еще более возросла после потери быстрорастущего и самого перспективного рынка газа Китая. Китайский рынок закрылся для американских производителей СПГ в результате торговой войны между Вашингтоном и Пекином.

В первой половине 2019 года США увеличили экспорт природного газа более чем в два раза относительно того же периода годом ранее в основном благодаря увеличению поставок за рубеж СПГ.

В январе – июне 2019 года нетто-экспорт природного газа из США составил 4,1 млрд куб. футов/сут., сообщается в отчете EIA (Управления энергетической информации США) Natural Gas Report.

США стали нетто-экспортером в 2017 году – впервые за последние 60 лет. Поставки за рубеж осуществляются по трубопроводам в Канаду и Мексику и в виде СПГ по всему миру.

По данным EIA, резкое увеличение экспорта произошло в основном благодаря растущему числу проектов по производству СПГ. В первой половине этого года экспорт американского СПГ вырос на 37% по сравнению с январем – июнем прошлого года.

В июне 2019 года в США мощности по производству СПГ достигли 5,4 млрд куб. футов/сут. – девять производственных линий на 4 СПГ-заводах. Однако EIA прогнозирует увеличение мощностей по производству СПГ до 8,9 млрд куб. футов/сут. к концу 2020 года.

Эксперты компании GlobalData ожидают, что с 2019 по 2023 год США будут лидером по темпам роста увеличения мощностей по производству СПГ в мире.

В EIA считают, что экспорт природного газа из США продолжит расти из-за растущего числа СПГ-заводов и в меньшей степени благодаря новым трубопроводам в Мексику, которые будут введены в эксплуатацию в этом и 2020 году.

Увеличение мощностей по экспорту американских СПГ требует рынки сбыта, Европа является важнейшим из них.