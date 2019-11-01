МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья, по предварительным данным, в январе-октябре уменьшился на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 161,2 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.

"В январе-октябре "Газпром" поставил в страны дальнего зарубежья 161,2 миллиарда кубометров газа — на 1,8% меньше, чем за десять месяцев рекордного 2018 года, и на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года", — говорится в сообщении "Газпрома".

Отмечается также, что в ряд стран экспорт за отчетный период увеличился. "В частности, в Австрию — на 34,1%, в Венгрию — на 40,6%, в Словакию — на 46,3%, в Чехию — на 29,8%, в Нидерланды — на 21,5%, во Францию — на 6,3%", — сообщает компания.

В 2018 году "Газпром" увеличил экспорт газа в дальнее зарубежье на 3,8% — до рекордных 201,9 миллиарда кубометров. По итогам 2019 года, как сообщил в августе заместитель начальника департамента "Газпром экспорта" Михаил Мальгин, в базовом сценарии ожидается снижение экспорта в дальнее зарубежье до 194-198 миллиардов кубометров.

При этом "Газпром" в январе-октябре увеличил добычу газа на 0,4%, до 409,9 миллиарда кубометров газа, говорится в сообщении компании.

"За десять месяцев 2019 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 409,9 миллиарда кубометров газа. Это на 0,4% (на 1,8 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период 2018 года", — говорится в сообщении.

Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период увеличился на 0,4% (на 0,8 миллиарда кубометров).

"Газпром" по итогам 2018 года увеличил добычу газа на 5,6%, до 497,6 миллиарда кубометров. В конце июня зампред правления компании Виталий Маркелов сообщал, что "Газпром" ожидает превышения плана добычи в 495 миллиардов кубометров по итогам 2019 года.