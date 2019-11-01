МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок в США за неделю, завершившуюся 1 ноября, уменьшилось на пять, до 691 агрегата, говорится в еженедельной статистике компании Baker Hughes.

На предыдущей неделе количество буровых установок в стране уменьшилось на 17, до 696 агрегатов.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.

В 2017 году Baker Hughes и GE Oil & Gas (нефтегазовое подразделение американского концерна General Electric) завершили слияние. Объединенная компания носила название Baker Hughes, a GE Company (BHGE). Но в октябре Baker Hughes вернула себе историческое название.

О намерении вернуть историческое название по итогам снижения доли General Electric Co. (GE) в ней Baker Hughes объявила 16 сентября. В сентябре BHGE анонсировала завершение вторичного выкупа своих акций у GE общей стоимостью в 132,25 миллиона долларов. Таким образом, GE и ее дочерние компании с тех пор не владели, как прежде, более чем 50% голосующих акций.