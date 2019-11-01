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МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марки WTI поднималась в пятницу вечером более чем на 3% на позитивных новостях о развитии внешнеторговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.05 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,5%, до 61,11 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,64%, до 55,61 доллара за баррель. Минутами ранее показатель WTI поднимался более чем на 3%.

Оптимизм инвесторов и их склонность к покупке рисковых активов, к которым относятся и нефтяные деривативы, поддерживает появившееся минутами ранее сообщение CNBC о том, что США и Китай договорились по основным вопросам торгового соглашения.

В сообщении также отмечается, что вице-премьер КНР Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и американский торговый представитель Роберт Лайтхайзер провели ранее в пятницу телефонный разговор, в ходе которого они обсудили вопросы взаимной торговли двух стран и договорились о следующих консультациях.

"Вы получите сильную реакцию от того, что сейчас выглядит как соглашение. Это заметно улучшает перспективы роста мировой экономики — особенно в Азии, которая больше всех пострадала от торгового конфликта", — отметил партнер компании Again Capital Джон Килдафф (John Kilduff), мнение которого приводит агентство Рейтер.