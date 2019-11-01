ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноя /ПРАЙМ/. Метод тарифного регулирования могут изменить в Курганской области с 2020 года с применяемого в настоящее время метода доходности инвестированного капитала, сообщается в письме помощника президента России Андрея Белоусова, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Проработка вопроса совместно с Минэнерго России и ФАС России выявила резервы оптимизации тарифной политики в сфере электроснабжения региона. Наиболее перспективным представляется переход тарифного регулирования на передачу электрической энергии с применяемого в Курганской области метода доходности инвестированного капитала (RAB), действующего в области с 2018 года по 2022 год, на метод индексации тарифов либо на "эталонный" принцип формирования тарифов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что выбор наиболее применимого тарифа требует дополнительной проработки.

Представляется целесообразным поручить, исходя из необходимости снижения тарифов на передачу электроэнергии, ФАС России проработать переход с метода доходности инвестированного капитала на иной метод регулирования тарифов в Курганской области начиная с 2020 года, добавляется в сообщении.

Как сообщила РИА Новости директор департамента цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, высокие цены на электрическую энергию подрывают бюджет региона и являются основным барьером для привлечения крупных инвесторов. "Снижение тарифа на передачу приблизит цены на электрическую энергию в Курганской области к ценам в соседних регионах и, как следствие — обеспечит конкурентоспособность промышленной продукции как точки роста экономики Зауралья", — сказала она.