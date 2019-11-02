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МОСКВА, 2 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в связи с риском появления сейсмической активности, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"После публикации новых результатов научного анализа правительство Великобритании объявило сегодня, что фрекинг не будет применяться в Англии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о землетрясениях на месторождении по добыче сланцевого газа Preston New Road в английском графстве Ланкашир. Как заявляла компания-владелец месторождения Cuadrilla, в момент землетрясений добыча газа методом фрекинга не велась. На место были направлены эксперты для исследования обстановки.

"После изучения отчета управления по нефти и газу о недавней сейсмической активности на (месторождении – ред.) Preston New Road, ясно, что мы не можем исключать неприемлемое воздействие на местное сообщество в будущем. По этой причине я пришла к выводу, что мы должны ввести мораторий на фрекинг в Англии незамедлительно", — заявила министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Адреа Линдсом.

Отмечается, что согласно докладу управления по нефти и газу, в настоящее время невозможно точно предсказать вероятность или магнитуду землетрясений, связанных с операциями по разведке и добыче. Запрет на фрекинг может быть снят, если будут представлены новые доказательства того, что этот метод можно применять безопасно.

В минувшие несколько лет сотни людей протестовали против намерения местных властей ряда регионов начать добычу сланцевого газа. Инициатива региональных властей разрешить добычу газа методом фрекинга вызвала протесты местных жителей, которые обеспокоены его влиянием на экологию и здоровье людей.

Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта. В США в начале этого века благодаря нему началась "сланцевая революция", которая серьезным образом изменила мировой рынок нефти и привела к снижению цен на энергоресурсы. Технология вызывает серьезную критику со стороны ряда экспертов и экологов и запрещена в ряде стран, а также в штатах Нью-Йорк и Вермонт. Cuadrilla добыла первые партии сланцевого газа на месторождении в Ланкашире в ноябре 2018 года.