ТАШКЕНТ, 2 ноя /ПРАЙМ/. Белоруссия предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) механизм регулярных встреч по вопросам атомной энергии и ядерной безопасности, заявил премьер-министр страны Сергей Румас.

Румас принимает участие в заседании совета глав правительств стран ШОС, которое проходит в субботу в Ташкенте.

"Учитывая актуальность темы, настало время подумать надо созданием в рамках ШОС механизма регулярных встреч, совещаний по вопросам атомной энергетики и ядерной безопасности", — заявил Румас, выступая на заседании совета в расширенном составе.

Румас отметил, что Белоруссия активно развивает взаимодействие по вопросам укрепления ядерной безопасности и использования атомной энергии в мирных целях, закрепленных в декларации ШОС.

В июне страны ШОС в декларации по итогам саммита глав государств организации в Бишкеке подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничество в вопросах контроля над вооружениями и мирного использования атомной энергии.

Шанхайская организация сотрудничества основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В 2017 году главы государств-членов объединения подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, а странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.