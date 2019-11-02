КИЕВ, 2 ноя /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" планирует взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов долга в 2020 году, сообщил в субботу исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Газпром" еще остается нам должен 3 миллиарда долларов. Мы рассчитываем, что мы сможем взыскать этот долг в 2020 году", — написал он в Facebook.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма о расторжении контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В сентябре в своём финансовом отчёте "Нафтогаз" сообщал, что сумма, которую "Газпрома" должен выплатить ему по решениям Стокгольмского арбитража, на 30 июня 2019 года выросла до 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов.