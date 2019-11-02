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КИЕВ, 2 ноя /ПРАЙМ/. "Нафтогаз Украины" направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому" на сумму 12 миллиардов долларов, сообщил в субботу исполнительный директор компании Юрий Витренко.

"Отправили в Стокгольмский арбитраж "Заявление о защите и встречных исковых требованиях". Напомню, что это "Газпром" "напал" на Нафтогаз, и поэтому мы защищаемся — еще 18 апреля 2018 "Газпром" обратился в Стокгольмский арбитраж с требованием о начале арбитража… Финансовый эффект — более 12 миллиардов долларов", — написал Витренко на страничке в Facebook.

Он добавил, что "в 2021 компания рассчитывает на принятие решения по новому арбитражу".

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.