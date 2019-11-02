ТЕГЕРАН, 2 ноя /ПРАЙМ/. Иран и Сирия в субботу заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере электроэнергии, Тегеран рассчитывает на ее передачу в Сирийскую Арабскую Республику, сообщило иранское министерство энергетики.

Меморандум о взаимопонимании по всестороннему сотрудничеству между министерствами энергетики Ирана и министерством электроэнергии Сирии подписали главы ведомств: с сирийской стороны его подписал министр Зухейр Харбутли, с иранской — Реза Ардаканиан.

"Мы планируем и намерены в течение трех лет, создав необходимую инфраструктуру для реализации этой программы, синхронизировать (работу) электросетей Иран и Сирии", — сказал глава минэнерго Ирана, добавив, что в ближайшем будущем сформируется возможность передачи электричества между Ираном и Сирией через Ирак.

В этой связи Ардаканиан напомнил, что Иран и Ирак уже синхронизировали работу электросетей двух стран.

Кроме того, в другом релизе ведомства отмечается, что министры договорились создать общий консорциум между тремя странами, а также об участии иранский компаний в строительстве теплоэлектростанций, их восстановлении и повышении мощностей в Сирии.

Осенью 2018 года иранские компании, объединенные в MAPNA Group, подписали с сирийской Организацией по производству энергии договор о строительстве электростанции мощностью 540 МВт в городе Латакия на западе Сирии.