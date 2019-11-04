ТЕГЕРАН, 4 ноя — ПРАЙМ. Мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9, над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1, сообщил вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.

"Некоторые из этих машин были построены в течение последних двух месяцев, как, например, IR-9, имеющие 50 SWU (ЕРР — единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг – ред.)", — сказал он в ходе пресс-конференции, указав, что у Ирана есть 16 типов центрифуг нового поколения.

Мощность центрифуг первого поколения IR-1 составляет 1 ЕРР.