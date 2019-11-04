МОСКВА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Швейцарская трейдинговая компания AGTG SA намерена отсудить у Украины более 1 миллиона долларов за задержку украинскими правоохранителями танкера Mriya, который доставлял дизельное топливо в Румынию, заявила в понедельник представитель AGTG Елена Прохорова.

"Топливо с судна наконец перегрузили, и мы доставим его клиенту. За просрочку доставки AGTG установлены штрафные санкции в размере 1% от стоимости горючего за каждый день нарушения сроков доставки. Там 2,5 тысячи тонн горючего. За каждый день просрочки 15,262 тысячи долларов. Просрочка составила 70 дней, фактически, больше 1 миллиона долларов… Мы будем инициировать взыскание ее с виновных лиц", — заявила Прохорова в интервью изданию Oilpoint.

Судебное заседание, на котором будет рассматриваться законность ареста танкера, состоится 5 ноября в Херсоне.

"Если мы не получим защиту в украинских судах по взысканию ущерба, то будем обращаться и в Европейский суд, который однозначно установит здесь нарушение права собственности и присудит компенсацию из украинского бюджета компании AGTG", — добавила она.

Танкер был арестован украинскими правоохранителями, по словам Прохоровой, в нейтральных водах.

Украинская прокуратура в обвинении утверждает, что в июне 2015 года это же судно, но под названием Vilga, якобы поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в город Севастополь. Херсонский апелляционный суд удовлетворил апелляцию и наложил арест на танкер Mriya. В конце сентября ведомство предъявило подозрение капитану судна в незаконном въезде на территорию Украины с целью нанесения вреда государству. В октябре 2019 года Херсонский городской суд передал танкер Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.