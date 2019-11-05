КИЕВ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Украина готова к прекращению транзита газа с РФ, сейчас в ПХГ страны рекордное количество газа, чтобы пройти отопительный сезон, заявил в понедельник глава Минэнерго Алексей Оржель.

"Мы готовы к ситуации, в частности, к остановке транспортировки (газа – ред.) по украинской территории. Почему готовы, потому что сейчас у нас в украинских ПХГ рекордное количество газа, которое закачано, чтобы пройти отопительный сезон", — сказал Оржель в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, объемы газа в ПХГ такие, что Украина может пройти отопительный сезон "вообще без транспортировки или поставок газа". При этом министр добавил, что Киев не исключает приоритетность подписания нового договора о транзите газа.

Ранее РФ согласилась рассмотреть возможность заключение нового транзитного контракта на европейских условиях, если Киев примет соответствующее законодательство. Однако прошедшие на днях трёхсторонние консультации не увенчались успехом. Брюссель и Киев, наконец, услышали позицию России по пакетному решению транзитного вопроса вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но оказались не готовы ответить.

При этом ЕК все же предложила, по сути, свой "план Б": в рамках новых долгосрочных договоренностей, на которых настаивает Украина и для которых стране надо успеть внедрить законодательные нормы ЕС, предусмотреть возможность краткосрочного выделения мощностей для транзита — с 1 января по 1 июня. Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце 2019 года.