МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает Гайаны страной, экономика которой в следующем 2020 году вырастет на 86%, сообщает Блумберг.

Как пишет агентство, прогнозируемый рост экономики этой страны в 14 раз выше, чем ожидается у Китая.

МВФ считает, что таким показателям поспособствует разработка нефтяных запасов Гайаны корпорацией Exxon Mobil.В 2019 году экономический рост Гайаны прогнозируют в МВФ на уровне 4,4%. Годовой ВВП этого южноамериканского государства оценивают в $4 млрд, но к 2024 он может достигнуть $15 млрд.

В Международном валютном фонде прогнозируют, что нефтяной сектор будет составлять 40% экономики Гайаны в течение пяти лет.

Отмечается, что этот прогноз может подвергнуться крупным корректировкам, так как любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти приведут к резким изменениям в результатах экономической деятельности.