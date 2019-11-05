МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) считает Гайаны страной, экономика которой в следующем 2020 году вырастет на 86%, сообщает Блумберг.
Как пишет агентство, прогнозируемый рост экономики этой страны в 14 раз выше, чем ожидается у Китая.
МВФ считает, что таким показателям поспособствует разработка нефтяных запасов Гайаны корпорацией Exxon Mobil.В 2019 году экономический рост Гайаны прогнозируют в МВФ на уровне 4,4%. Годовой ВВП этого южноамериканского государства оценивают в $4 млрд, но к 2024 он может достигнуть $15 млрд.
В Международном валютном фонде прогнозируют, что нефтяной сектор будет составлять 40% экономики Гайаны в течение пяти лет.
Отмечается, что этот прогноз может подвергнуться крупным корректировкам, так как любые колебания в ожидаемых объемах добычи нефти приведут к резким изменениям в результатах экономической деятельности.
https://1prime.ru/energy/20191105/830499499.html