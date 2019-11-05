МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" за первые три квартала года увеличила среднесуточную добычу углеводородов на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,78 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении компании.

"Добыча углеводородов за девять месяцев 2019 года составила 5,78 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки (213,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента за период), превысив уровень аналогичного периода прошлого года на 0,6%. За третий квартал текущего года среднесуточная добыча углеводородов составила 5,74 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (71,3 миллиона тонн нефтяного эквивалента за период), продемонстрировав рост показателя квартал к кварталу на 0,5%", — говорится в сообщении.

В 2018 году среднесуточная добыча углеводородов "Роснефти" выросла на 1,3% — до 5,8 миллиона баррелей нефтяного эквивалента.

"Роснефть" в январе-сентябре увеличила добычу жидких углеводородов на 0,9%, до 172,21 миллиона тонн, но снизила добычу газа на 0,4%, до 49,73 миллиарда кубометров, говорится в сообщении компании.

"За девять месяцев 2019 года добыча жидких углеводородов составила 4,67 миллиона баррелей в сутки (172,2 миллиона тонн за период), превысив среднесуточный объем производства девяти месяцев 2018 года на 0,9%", — говорится в сообщении.

"Добыча газа за девять месяцев 2019 года составила 49,73 миллиарда кубометров, из них 16,30 миллиарда кубометров — за третий квартал 2019 года, что соответствует уровням девяти месяцев 2018 года и второго квартала 2019 года (с несущественным отклонением)", — также сообщается в релизе.