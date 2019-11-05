КИЕВ, 5 ноя — ПРАЙМ. Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 миллионов долларов под 7,625% годовых, сообщила пресс-служба компании.

"Вчера, 4 ноября, была определена цена 7-летних еврооблигаций НАК "Нафтогаз Украины" на общую сумму 500 миллионов долларов на уровне 7,625% годовых", — сообщил "Нафтогаз". Организатором выступил банк Citi.

В компании отметили, что им удалось получить самую низкую ставку по отношению к суверену всех размещений украинских государственных компаний в этом году. Вместе с тем это все еще очень высокий процент, отражающий мнение инвесторов о рискованности вложений. Для сравнения, в октябре российский "Норникель" разместил долларовые бонды под 3,375% годовых, а "Уралкалий" — под 4%.

По данным "Нафтогаза", пиковый спрос на еврооблигации превысил предложение в 2,9 раза. Покупателями стали институциональные инвесторы из США, Великобритании и других стран Евросоюза, а также с Азии и Южной Америки. Компания ожидает, что привлеченные средства поступят 8 ноября, после завершения стандартных юридических процедур.

"Компания будет выплачивать проценты дважды в год, в мае и ноябре. Выпуск является приоритетным необеспеченным долгом, не имеет государственных гарантий и регулируется в соответствии с требованиями 144A / Reg S", — говорится в сообщении. Отмечается, что еврооблигации выпускает Kondor Finance plc с целью предоставления займа для "Нафтогаза Украины" на 500 миллионов долларов.

В июле 2019 "Нафтогаз Украины" разместил два выпуска еврооблигаций: на сумму 600 миллионов евро с погашением в 2024 году и на сумму 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году.