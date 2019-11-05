МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Продолжение задействования арбитража в переговорах России и Украины по газу делает невозможным достижение каких-либо договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, ссылаясь на слова российского лидера в Будапеште. Украина готова к прекращению транзита газа с РФ, заявил глава Минэнерго

"Продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делают невозможным достижение каких-либо договоренностей. Об этом говорил президент Путин, выступая на пресс-конференции в Будапеште", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, является ли решение Стокгольмского арбитража основным камнем преткновения в переговорах по газу России и Украины.

Путин на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном назвал абсурдными предъявляемые "Газпрому" в арбитраже Стокгольма претензии, заявив, что надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования с обеих сторон.

"Президент сказал очень четко, вряд ли можно допустить какое-то двойное толкование", — отметил Песков.

Он добавил, что позиция Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, с тех пор ничего не поменялось.

"Здесь с тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этому вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Поэтому позиция Путина хорошо известна, она была уже озвучена", — сказал он, отвечая на вопрос об уровне и качестве переговоров с Украиной по поводу транзита российского газа и почему звучит риторика, что не исключена приостановка транзита газа через Украину.

Напомним, что Путин в Будапеште 30 октября заявил о готовности России к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам, а также о транзите топлива через территорию страны.

Исполнительный директор украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее заявил, что в новых исковых требованиях компании к "Газпрому", которые были направлены в Стокгольмский арбитраж на прошедшей неделе, есть требование пересмотреть транзитный тариф.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Также в апреле 2018 года " Газпром " направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с " Нафтогазом " на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.