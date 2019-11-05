ПАКШ, 5 ноя /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает во второй половине 2021 года получить лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии, а уж в марте 2020 года сдаст документы для ее получения, сообщил журналистам генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Он напомнил, что осенью этого года венгерская сторона утвердила технический проект АЭС "Пакш-2", что дало возможность готовить документы на строительную лицензию. "Следующий шаг — в марте сдать всю лицензионную документацию заказчику и оказать всяческое содействие, чтобы заказчик сдал (эти документы венгерскому атомному) регулятору в течение июня следующего года", — сказал Лихачев. "И у регулятора есть право 15 месяцев рассматривать эти документы. Исходя из этого, лицензию мы ожидаем во второй половине 2021 года", — добавил Лихачев.

Росатом будет стараться ускорить выполнение работ, предписанных контрактом на строительство станции, отметил Лихачев. "Я доволен сегодняшним уровнем взаимодействия с венгерским заказчиком, но, без сомнения, мы видим резервы для того, чтобы можно было улучшить совместную работу", — сказал глава Росатома.

Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в 5 километрах от города Пакш. Станция построена по советскому проекту, на ней эксплуатируются четыре блока с реакторами ВВЭР-440. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика — способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.

В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Заказчик строительства — венгерская компания Paks II Nuclear Power Plant. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро.

В июне на площадке "Пакша-2" началось возведение объектов строительно-монтажной базы — административных зданий, монтажных цехов, складов и других, которые в дальнейшем обеспечат сооружение двух новых энергоблоков атомной станции.