МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ рассматривает новый источник для финансирования льгот на сжиженные углеводородные газы (СУГ), им может стать сокращение льгот на нафту, пишет в среду газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Правительство в начале 2019 года разработало "дорожную карту" по развитию нефтегазохимии до 2025 года. В частности, она предусматривает введение стимулирующих налоговых условий для переработки этана. Также в документе прописаны планы изменить в сентябре 2019 года ставку вывозной налоговой пошлины на СУГ, чтобы их больше использовали как сырье для нефтехимии и топлива в РФ. При этом кабмин поручил разработать изменения в Налоговый кодекс, чтобы стимулировать компании инвестировать в отрасль все допдоходы, полученные от изменения пошлин на СУГ. Вице-премьер Дмитрий Козак отдельно поручал проработать вопрос введения обратного акциза на СУГ.

Дотация на нафту сейчас включает обратный акциз в 9,7 тысячи рублей на тонну и таможенную субсидию еще на 3,2 тысячи рублей (в целом — около 13 тысяч рублей). "Можно снять с нее 4 тысячи рублей", — заявил источник газеты, знакомый с ситуацией. "Тогда льготы на нафту снизятся до недавно утвержденного уровня обратного акциза на еще один вид химического сырья — этан (9 тысяч рублей на тонну)", — пишет издание.

Крупнейшими российскими переработчиками нафты являются структура ТАИФ "Нижнекамскнефтехим", "Ставролен" "Лукойла", а также Ангарский завод полимеров "Роснефти". В компаниях не ответили на запрос издания.

Минэнерго предлагало Козаку установить обратный акциз на СУГ в 7,3 тысячи рублей на тонну из двух частей: операционной в 4,2 тысячи рублей и инвестиционной в 3,1 тысячи рублей на тонну, которая должна стать дополнительной поддержкой для окупаемости новых пиролизных мощностей на СУГ, напоминает газета.

Сейчас, по данным источников газеты, рассматривается и переходный вариант постепенного повышения обратного акциза на СУГ, начиная только с операционной составляющей в 4-4,5 тысячи рублей с последующим доведением его до 7,3 тысячи рублей на тонну. В Минфине и Минэнерго не стали комментировать изданию ситуацию.