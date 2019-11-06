МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Французский концерн Alstom по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, завершившегося 30 сентября, получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в размере 227 миллионов евро, что в 2,5 раза ниже показателя годичной давности, сообщается в финансовой отчетности компании.

При этом объем продаж Alstom увеличился на 3,2% в годовом выражении — до 4,14 миллиарда евро. Показатель EBIT составил в отчетном периоде 281 миллион евро, что на 28% выше показателя годичной давности.

"Финансовый 2019-2020 год станет годом стабилизации роста после 2018-2019 финансового года с исключительно высоким ростом продаж и прибыльности. До марта 2023 года Alstom планирует среднегодовой темп роста продаж на уровне около 5% в период с 2019-2020 по 2022-2023 финансовые годы", — говорится в сообщении.

Компания Alstom занимается производством и передачей электроэнергии, развитием железнодорожной инфраструктуры, занимает одну из ведущих позиций в области разработки инновационных и экологически безопасных технологий. Работает в более чем 60 странах мира. Число сотрудников составляет около 36,3 тысячи человек.