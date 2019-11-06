Saudi Aramco предложила малайзийской Petronas участие в IPO
МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Малайзийская нефтегазовая компания Petronas получила предложение принять участие в первичном публичном размещении акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.
"Мы подтверждаем, что к нам недавно обратились представители Saudi Aramco по вопросу участия Petronas в его IPO", — говорится в сообщении. От более подробных комментариев компания отказалась.
Выбор Petronas обусловлен тем, что ранее совместно с Aramco был построен нефтеперерабатывающий завод на юге Малайзии стоимостью 27 миллиардов долларов.
Как сообщают СМИ, правительство Саудовской Аравии намерено в ходе IPO разместить 11 декабря на саудовской бирже 2% акций Aramco.
Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. Компания выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.
Petroliam Nasional Berhad (Petronas) — малайзийская государственная нефтегазовая компания, основана в 1974 году.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/energy/20191106/830507572.html