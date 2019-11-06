МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Малайзийская нефтегазовая компания Petronas получила предложение принять участие в первичном публичном размещении акций (IPO) саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на сообщение компании.

"Мы подтверждаем, что к нам недавно обратились представители Saudi Aramco по вопросу участия Petronas в его IPO", — говорится в сообщении. От более подробных комментариев компания отказалась.

Выбор Petronas обусловлен тем, что ранее совместно с Aramco был построен нефтеперерабатывающий завод на юге Малайзии стоимостью 27 миллиардов долларов.

Как сообщают СМИ, правительство Саудовской Аравии намерено в ходе IPO разместить 11 декабря на саудовской бирже 2% акций Aramco.

Saudi Aramco объявила о планах проведения IPO еще в 2016 году, листинг компании несколько раз переносился. Но в воскресенье саудовское управление по рынку капитала (CMA) наконец согласилось утвердить заявку Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. Компания выбрала девять банков для координации процесса первичного размещения своих акций: JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, Credit Suisse, Citi, HSBC и саудовские National Commercial Bank и Samba Financial Group.

Petroliam Nasional Berhad (Petronas) — малайзийская государственная нефтегазовая компания, основана в 1974 году.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Чистая прибыль Saudi Aramco по итогам девяти месяцев этого года составила 68 миллиардов долларов, выручка за этот же период достигла 244 миллиардов долларов.