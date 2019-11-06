МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, включая наложенный Киевом на "Газпром" антимонопольный штраф на 7 миллиардов долларов, заявила российская компания. Россия ужесточает позицию по газовому транзиту через Украину

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются нынешним годом. Последние трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии по дальнейшей судьбе транзита прошли 27 октября. На этой встрече российская делегация представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

Данный вопрос глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее, сообщила пресс-служба российской компании. В частности, Миллер обратил внимание на необходимость до заключения нового транзитного контракта решить комплекс принципиально важных вопросов, в том числе урегулировать судебные споры между "Газпромом" и украинской стороной.

"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", — говорится в сообщении.

Таким образом, "Газпром" подтвердил озвученную накануне главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым информацию, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф, составляющий около 7 миллиардов долларов. Тот вместе с этим штрафом насчитал суммарно претензий Украины к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и заявил, что для их обнуления нужны встречные шаги российской стороны на сопоставимые суммы.

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал "Газпром" за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в 2009–2015 годах на 86 миллиардов гривен, а позднее получил решение киевского суда на принудительное взыскание вместе с пенями за просрочку 172 миллиардов гривен (почти 7 миллиардов долларов по текущему курсу). Украина начала его в июне 2017 года, с тех пор взыскав с "Газпрома" примерно 100 миллионов гривен (3,8 миллиона долларов) за счет активов в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".

ПАКЕТНАЯ СДЕЛКА

В среду глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее взаимодействие "Газпрома" и Украины в газовой сфере с 2020 года и условия заключения пакетного соглашения с Киевом, говорится в релизе "Газпрома". Путин: РФ готова к переговорам о поставках Украине газа по значительно сниженным ценам

"Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый — урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной… Второй важный вопрос — готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок", — отмечается в сообщении.

Глава "Газпрома" также напомнил, что российская компания готова продлить на переходный период действующий контракт на транзит, если Украина не успеет до 1 января адаптировать свой рынок газа по законодательство ЕС.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются нынешним годом. Последние трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии по дальнейшей судьбе транзита прошли 27 октября. На этой встрече российская делегация представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.