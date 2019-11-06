МОСКВА, 6 ноя — ПРАЙМ. Венесуэльская нефтекомпания PDVSA в третьем квартале текущего года сократила долг перед "Роснефтью" по выданным авансам до 800 миллионов долларов с 1,1 миллиарда долларов, следует из презентации российской компании.

Согласно данным "Роснефти", по состоянию на конец первого квартала долг PDVSA по выданным авансам составлял 1,8 миллиарда долларов, на конец прошлого года — 2,3 миллиарда долларов, на конец 2017 года — 4,6 миллиарда долларов.

Сумма авансов, выданных "Роснефтью" Иракскому Курдистану, в третьем квартале 2019 года выросла на 16%, до 2,2 миллиарда долларов, говорится в презентации российской компании.

По итогам второго квартала показатель составил 1,9 миллиарда долларов.

По данным на 31 декабря 2018 года объём выданных авансов составлял 3 миллиарда долларов. В отчете по МСФО за первый квартал "Роснефть" поясняла, что 1,8 миллиарда долларов из авансов были зачтены в январе 2019 года в качестве вклада компании в капитал совместного предприятия-оператора проекта эксплуатации экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане.

В январе вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию нефтепровода. Общая стоимость передаваемого актива на дату внесения вклада составила 1,9 миллиарда долларов. По данным на 31 марта "Роснефть" зафиксировала сумму авансов Курдистану в 1,4 миллиарда долларов.

Проектная мощность экспортного нефтепровода оценивалась величиной до 950 тысяч баррелей в сутки, срок эксплуатации — 20 лет с возможностью пролонгации на дополнительные пять лет. Доля "Роснефти" в проекте – 60%.

В феврале 2017 года "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана заключили соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере и контракт на покупку и продажу нефти с 2017 по 2019 год. В октябре стороны подписали документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции по пяти блокам на территории Курдистана, а также объявили о начале совместной эксплуатации нефтепровода в регионе.