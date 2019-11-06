Добавлен комментарий представителя "Роснефти" (после третьего абзаца).

МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Чистый долг "Роснефти" в долларовом выражении к концу сентября составил 46,6 миллиарда долларов, увеличившись на 13,4% по сравнению с 41,1 миллиарда долларов в конце 2018 года, следует из презентации компании.

Показатель включает единовременное увеличение внеоборотных активов и финансовых обязательств в результате отражения на балансе операционной аренды в размере 103 миллиардов рублей в соответствии с изменившимися стандартами МСФО, поясняется в презентации.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 1,5. EBITDA компании в долларовом выражении за девять месяцев снизилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,8 миллиарда долларов, в третьем квартале — выросла на 6,3% в квартальном выражении — до 8,5 миллиарда долларов.

"Увеличение уровня чистого долга НК "Роснефть" в отчетном периоде на фоне генерации устойчивого свободного денежного потока (9,4 миллиарда долларов за девять месяцев) вызвано влиянием ряда внешних факторов", — прокомментировал данные компании представитель "Роснефти",

В число этих факторов входят переоценка рублевой части финансового долга на фоне укрепления рубля, а также негативный эффект от вступления в силу нового стандарта МСФО 16 (IAS 16) "Аренда", согласно которому обязательства по операционной аренде отражаются на балансе компании, уточнил он.

"При этом по последнему показателю негативный эффект для НК "Роснефть" оказался значительно ниже, чем для большинства мировых мейджоров. На чистый долг также повлияла выплата рекордно высоких дивидендов акционерам компании и миноритариям ее дочерних обществ за 2018 год", — сообщил он.