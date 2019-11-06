БРЮССЕЛЬ, 6 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя встреча на техническом уровне РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в ЕС запланирована на 8 ноября, рассказал РИА Новости чиновник в Еврокомиссии.

"Технические консультации пройдут 8 ноября", — ответил собеседник агентства на вопрос, запланированы ли трехсторонние встречи на экспертном уровне.