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МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Чистая прибыль "Башнефти" по РСБУ в январе-сентябре 2019 года сократилась на 28,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 54,094 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании уменьшилась на 7,3% и составила 523,614 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 44,4%, до 157,971 миллиарда рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 18,6%, составив 71,487 миллиарда рублей. Прочие доходы сократились в 3,2 раза, до 5,083 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж снизилась на 3,7%, до уровня в 365,131 миллиарда рублей. Коммерческие расходы сократились на 11% и составили 80,287 миллиарда рублей. Общехозяйственные и административные расходы уменьшились на 0,6% и составили 6,198 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства "Башнефти" сократились на 15,5% и на конец сентября составили 121,827 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства выросли на 8,5%, до уровня в 122,4 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочерняя компания "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.