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БРЮССЕЛЬ, 6 ноя /ПРАЙМ/, Мария Князева. Трехсторонняя встреча на техническом уровне РФ, Украины и Еврокомиссии по транзиту российского газа в ЕС запланирована на 8 ноября, рассказал РИА Новости чиновник в Еврокомиссии.

"Технические консультации пройдут 8 ноября", — ответил собеседник агентства на вопрос, запланированы ли трехсторонние встречи на экспертном уровне.

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября. Действующие контракты РФ и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года.

На министерских консультациях Еврокомиссия представила ряд предложений по будущему контракту. Среди них — что он должен быть основан на правилах Евросоюза, что его длительность должна составлять минимум 10 лет, а также чтобы были установлены минимальные объемы транзита в год — примерно между 40 и 60 миллиардами кубометров.

Россия, по информации ЕК, выступала за пакетное решение, в которым помимо параметров транзита были бы затронуты вопросы урегулирования спора в стокгольмском арбитраже между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", антимонопольного дела в отношении "Газпрома" на Украине, а также прямых поставок газа из РФ для внутреннего потребления Украины.

Пока конкретных решений не принято, стороны продолжают консультации.