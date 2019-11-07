ТЕГЕРАН, 6 ноя /ПРАЙМ/. Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо после отказа не делать этого в рамках ядерной сделки, сообщила Организация атомной энергии Ирана.

"Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое отметило, что процесс обогащения начался после того, как вся необходимая подготовительная для этого работа была завершена.

"Необходимо сказать, что все шаги осуществляются под наблюдением МАГАТЭ", — отметила Организация.

Иран обещал к субботе обогатить уран на уровне 4,5%.

Тегеран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).

В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.