МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. На нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске (Краснодарский край) в результате пожара пострадали пять человек. Как сррбщили в МЧС РФ, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров.

"При проведении огневых работ в резервуаре произошел хлопок с последующим горением. Предварительно, пострадали пять человек", — рассказал собеседник в МЧС.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о пожаре на нефтебазе поступило в 9.04 мск четверга, сразу же к месту вызова выехали подразделения Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона.

"В 09.40 – локализация возгорания на площади 200 квадратных метров", — уточняет пресс-служба ведомства. Отмечается, что на месте происшествия работает 91 человек и 33 единицы техники.

Позднее пресс-служба ведомства сообщила, что крупный пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, произошел хлопок с последующим горением при проведении огневых работ.

"Горение ликвидировано. Отбой рангу пожара №3", — сказал собеседник агентства.