МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Бизнесмен Аркадий Ротенберг продал компанию "Стройгазмонтаж", направит средства на инвестиции в России, сообщил РИА Новости представитель Ротенберга.

"Сделка закрыта, вырученные средства будут направлены на инвестиции в России", — сказал собеседник агентства, не уточнив покупателя актива.

В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко. По данным издания, компании Тимченко и Ротенберга планирует выкупить собственный подрядчик "Газпрома" — "Газстройпром" (49% — у "Газпрома", остальное — у структур Газпромбанка и физических лиц). "Газстройпрому" уже отошли активы третьего по величине подрядчика "Газпрома" — "Стройгазконсалтинга", а в случае завершения сделок с Ротенбергами и Тимченко компания окажется крупнейшим подрядчиком монополии, отмечало РБК.