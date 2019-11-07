МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Антимонопольный регулятор Польши намерен объявить о введении крупного штрафа, связанного с газопроводом "Северный поток-2", передает агентство Блумберг.

"Польский антимонопольный орган объявит "самый высокий штраф в своей истории", говорится в направленном прессе приглашении регулятора на брифинг, который состоится в пятницу", — пишет агентство.

Уточняется, что брифинг, который начнется в Варшаве в пятницу в 11 утра по местному времени, будет посвящен решению польского регулятора по проекту газопровода ("Северного потока-2").

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания, последней из всех, выдала разрешение на строительство участка газопровода на своём шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море, о чем сообщило ранее Энергетическое агентство страны (DEA).