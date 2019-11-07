ВЕНА, 7 ноя /ПРАЙМ/. И.о. генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ в четверг проинформировал совет управляющих агентства о проверке деятельности Ирана на объекте в Фордо, сообщил журналистам представитель МАГАТЭ.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей. В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

"Шестого ноября агентство контролировало перемещение цилиндра природного гексафторида урана с предприятия по обогащению топлива в Натанзе на предприятие по обогащению топлива в Фордо и то, что там он был подключен в рамках подготовки подачи гексафторида урана в два каскада центрифуг IR-1 для пассивирования (создания на внутренних поверхностях некой защитной пленки, которая препятствует их дальнейшему контакту с ядерным материалом — ред.). Пассивирование — это подготовительное мероприятие, проводимое перед обогащением", — сообщил представитель МАГАТЭ.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.