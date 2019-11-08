МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщается в Twitter регулятора. Украина просит ФРГ не поддерживать освобождение "Северного потока-2" от новой директивы ЕС

Размер штрафа для Engie составляет 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов), и при этом не уточняется, оштрафовал ли он других участников газового проекта.

"Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода "Северный поток-2"", — говорится в сообщении.

В мае антимонопольное ведомство Польши предъявило обвинения "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток-2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" реализует компания Nord Stream 2 AG (единственный акционер "Газпром"). Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. "Газпром" дает другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.