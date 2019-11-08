МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Строительство газопровода "Северный поток-2" близится к завершению. Запуск газопровода обеспечит бесперебойные поставки в Европу российского газа и позволит европейским потребителям сэкономить около 8 млрд евро уже в 2020 году. В Германии правительственная коалиция внесла в Бундестаг законопроект с целью изменить Газовую директиву, принятую противниками "Северного потока-2" в ЕС.

Не надеясь на германских законодателей, "Газпром" предпринимает все возможные меры для защиты проекта от проамериканского лобби и брюссельской бюрократии.

Немцы подсчитали выгоду

Институт экономики энергетики (EWI) при Кельнском университете провел исследование газового рынка ЕС и влияния на него проекта "Северный поток-2". В результате, EWI пришел к выводу, что ввод в эксплуатацию газопровода позволит европейцам сэкономить значительные средства за счет сокращения импорта СПГ. СПГ является наиболее дорогостоящим источником обеспечения потребностей ЕС, поэтому сокращение импорта этого вида энергоносителей приведет к снижению цен на газ. При этом, скорейший запуск "Северного потока-2" выгоден всем странам ЕС, включая страны Центральной и Юго-Восточной Европы. В исследовании EWI рассматриваются два сценария – в условиях низкого и высокого спроса на СПГ в ЕС.

Поставки по "Северному потоку-2" в 2020 году даже при низком спросе на СПГ приведут к снижению оптовых цен на газ на европейском рынке на 13%. Экономия потребителей в 28 странах ЕС составит 7,9 млрд евро.

При высоком спросе на СПГ в следующем году действующий "Северный поток-2" обеспечит экономию средств в размере 24,4 млрд евро. В этом случае оптовые цены в ЕС снизятся на 32%.

В EWI прогнозируют стабильный спрос на газ в ЕС с 2020 по 2025 год в объеме 451 млрд куб. м/г, а затем снижение до 432 млрд куб./г. Однако добыча в странах ЕС с 111 млрд куб. м в 2020 году снизится до 91 млрд куб. м в 2025 году и до 79 млрд куб. м — в 2030 году. Собственная добыча будет падать более быстрыми темпами – в 1,7 раза – чем спрос на газ. Растущая разница между спросом и добычей внутри ЕС будет возмещаться за счет поставок из-за рубежа.

"Северный поток-2" обеспечит поставку природного газа в объеме 55 млрд куб. м/г напрямую из России в Германию в обход сопредельных государств. С учетом мощности действующего газопровода "Северный поток" общий объем поставок возрастет до 110 млрд куб. м/г. Германия – локомотив европейской экономики – получит наибольшую выгоду от прямых поставок российского газа. Сейчас эта страна является крупнейшим потребителем российского газа. По данным "Газпром экспорта", в прошлом году объем поставок в Германию достиг 58,5 млрд куб. м.

Рост прямых поставок после запуска "Северного потока-2" обеспечит потребности германской экономики в энергоносителях, несмотря на отказ от ядерной энергетики и декарбонизацию – снижение доли угля в энергетическом балансе страны.

Кроме того, с учетом других идущих в Германию газопроводов, эта страна становится крупнейшим газовым хабом в Европе, что приведет к изменению структуры европейского газового рынка. Формирование цен на газ переносится с Британских островов в Германию, что имеет огромное значение для всей экономики единой Европы в случае Brexit.

Изменить Газовую директиву

Германское правительство во главе с канцлером Ангелой Меркель изначально выступало в поддержку "Северного потока-2" вопреки постоянным обвинениям в том, что проект является политическим. Правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ подготовила законопроект, который в случае его одобрения в Бундестаге, позволит Германии обойти ограничения, наложенные на "Северный поток-2" в соответствии с обновленной Газовой директивой ЕС.

В мае этого года ЕС внес изменения в Газовую директиву, в соответствии с которыми правила Третьего энергетического пакета должны распространяться на морские участки экспортных газопроводов, идущих из третьих стран в ЕС – прежде всего на "Северный поток-2".

Согласно законопроекту, в национальное законодательство ФРГ должны быть внесены изменения, которые позволят Берлину вывести из-под действия Третьего энергопакета газопроводы, инвестиции в которые были сделаны до мая 2019 года, к таким проектам относится "Северный поток-2".

Берлин стремится самостоятельно решать вопросы, связанные с ограничениями к "Северному потоку-2" – вне зависимости от Брюсселя. Правящая коалиция объясняет свою позицию тем, что Газовая директива ЕС ущемляет интересы и наносит ущерб компаниям, которые инвестировали значительные средства в этот проект до мая 2019 года. Только германские Uniper и Wintershall вложили в строительство газопровода около 2 млрд евро. Предложенный ХДС/ХСС и СДПГ законопроект позволит исключить из Газовой директивы требование, в соответствии с которым поставщиком газа и оператором газопровода должны быть независимые друг от друга компании. Оператором "Северного потока-2" является Nord Stream 2 – 100% дочерняя структура "Газпрома".

Голосование за внесение изменений в Газовую директиву ЕС, состоявшееся 7 ноября, не набрало необходимого количества голосов. По сообщениям из Бундестага, проамериканское лобби саботировало голосование. Германские парламентарии вернутся к рассмотрению законопроекта на следующей неделе.

Береженого бог бережет

Немецкая газета Handelsblatt сообщила о создании "Газпромом" компании, которой может быть передан последний участок "Северного потока-2". По данным источников издания, российская компания создала предприятие – юридическая форма пока остается неизвестной – которой будет передан участок газопровода протяженностью 12 миль (22 километра), проходящий в территориальных водах Германии. Это позволит избежать распространение Газовой директивы ЕС на основную часть "Северного потока-2".

Создание компании-оператора конечного участка "Северного потока —2" является защитной мерой и позволит эксплуатировать газопровод на полную мощность, если предложенный ХДС/ХСС и СДПГ законопроект не будет одобрен в Бундестаге.

Источник Handelsblatt сообщил, что Nord Stream 2 предпринимает все возможные превентивные меры, чтобы оградить проект от происков брюссельской бюрократии и достроить газопровод, который так необходим бережливым европейским потребителям.

Несмотря на постоянное противодействие со стороны Брюсселя и Вашингтона, "Газпром" наращивает поставки трубопроводного газа на европейский рынок. В 2018 году компания поставила в европейские страны 176,8 млрд куб. м, с учетом Турции – 200,8 млрд куб. м.

По последним данным ЕК, 11 стран ЕС в 2018 году обеспечили свои потребности в газе за счет поставок из России более чем на 75%.