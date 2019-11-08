МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. "Роснефть" ввела новую должность вице-президента по информатизации, инновациям и локализации компании и назначила на нее бывшего президента "Башнефти" Андрея Шишкина, говорится в пресс-релизе "Роснефти".

Как сообщила компания, Шишкин продолжит курировать такие проекты, как повышение энергоэффективности и развитие новых технологий, а также строительство судоверфи "Звезда" на Дальнем Востоке.

"Внедрение инновационных технологий и современных IT-решений по всей цепочке бизнеса компании является одним из ключевых параметров стратегии "Роснефть-2022". ПАО "НК "Роснефть" уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности и использованию прорывных технологических подходов, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке", — сообщается в пресс-релизе.

В конце сентября "Башнефть" сообщала, что совет директоров компании назначил новым президентом сроком на пять лет Хасана Татриева вместо Шишкина. Татриев ранее занимал пост руководителя ООО "РН-Юганскнефтегаз", а также на протяжении многих лет возглавлял ключевые дочерние общества "Роснефти".