МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в январе-сентябре 2019 года снизилась на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,624 миллиарда рублей, сообщила компания.

Выручка "Мосэнерго" сократилась на 1,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 133,4 миллиарда рублей. "Это произошло в результате снижения выручки от реализации мощности на 27,7% в связи с окончанием срока действия договоров о предоставлении мощности в отношении трех объектов ДПМ, а также в результате сокращения выручки от реализации тепловой энергии на 2,8% по причине снижения отпуска из-за более теплой погоды в отчетном периоде, что отчасти было компенсировано увеличением объемов выработки электрической энергии на 7,3%", — отмечается в сообщении.

Показатель EBITDA снизился в отчетном периоде на 13,8% — до 24,3 миллиарда рублей. Операционные расходы по итогам отчетного периода составили 120,9 миллиарда рублей, показав прирост на 2,5%, в основном из-за роста расходов на топливо на 4,3% на фоне увеличения выработки электроэнергии.

"Мосэнерго" — территориальная генерирующая компания России. В составе компании работают 15 электростанций установленной электрической мощностью 12,8 тысячи МВт. Установленная тепловая мощность компании – 43,2 тысячи Гкал/ч. Электростанции "Мосэнерго" поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают около 90% потребностей Москвы в тепле. Контролирующим акционером и управляющей организацией "Мосэнерго" является "Газпром энергохолдинг" (100%-ное дочернее общество "Газпром").