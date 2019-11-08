МОСКВА, 8 ноя – ПРАЙМ. Глава "Россетей" Павел Ливинский на выездном заседании Комитета по энергетике Госдумы в Ижевске рассказал о преимуществах для потребителей концепции "Цифровая трансформация 2030", которая была ранее одобрена президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают "Россети".

"Мы видим, что благодаря реализуемым мерам, включая консолидацию, цифровую трансформацию и развитие дополнительных сервисов, производительность труда растет на 40%, операционные расходы сокращаются на 30%, капитальные (при сохранении тех же физических объемов) – на 15%, а показатели надежности улучшаются в 2 раза", — заявил Ливинский.

По его словам, законодательные инициативы холдинга позволяют обеспечить в долгосрочной перспективе стабильное финансово-экономическое положение электросетей, остановить критическое старение оборудования и предложить клиентам целый ряд дополнительных сервисов по качественному электроснабжению. "Необходимо принятие регуляторных мер для решения вопросов в части перекрестного субсидирования, оплаты резерва мощности и совершенствования системы взимания платы за льготное технологическое присоединение к электрическим сетям", — сказал Ливинский.

Председатель Комитета Государственной Думы по энергетике Павел Завальный отметил, что цифровая трансформация электросетевого комплекса – это правильный тренд, но также необходимо построение принципиально новых, более эффективных моделей управления всем сетевым комплексом. Для этого важно реализовать предложенные "Россетями" меры в части регулирования отрасли.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об успешном опыте сотрудничества региона и энергетиков, напомнив про консолидацию на базе "Россетей" 80% сетевых активов Республики. Проект позволил властям направить полученные средства на социальные проекты, а "Россетям" — создать первый в России цифровой Городской диспетчерский пункт, с которого управляются все сетевые энергообъекты Ижевска, обеспечивая комфорт граждан и стабильное электроснабжение промышленных предприятий. Ранее сегодня он был представлен участникам заседания.

По итогам заседания были подготовлены рекомендации правительству РФ, Минэнерго РФ и субъектам электроэнергетики. Среди задач — создание условий для стабильного развития электросетевого комплекса и его полной цифровой трансформации, обеспечение роста производительности труда, а также — обеспечение надежного и доступного по стоимости и возможности подключения электроснабжения потребителей.