МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту, сообщили стороны.

"Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, которое предусматривает создание Альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance)", — говорится в сообщении сторон.

Отмечается, что стороны намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области ИИ, содействовать формированию и развитию динамичного рынка технологий ИИ, а также продуктов и сервисов, созданных на их основе, а также объединить усилия, направленные на ускорение технологического развития и достижение участниками альянса лидерских позиций на глобальных технологических рынках в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, компании планируют координировать деятельность бизнес-сообщества и научных организаций по реализации Национальной стратегии искусственного интеллекта; развивать сообщества специалистов и организаций, занимающихся созданием и внедрением технологий в области искусственного интеллекта.

В пятницу глава Сбербанка Герман Греф объявил о том, что Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и РФПИ создадут альянс по искусственному интеллекту, а соглашение подпишут 9 ноября. Также он накануне назвал и главную задачу альянса — развитие технологии ИИ и популяризация ее в обществе.