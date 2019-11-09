МОСКВА, 9 ноя /ПРАЙМ/. Альянс по искусственному интеллекту, созданный Сбербанком, "Яндексом", Mail.ru, "Газпром нефть", МТС и РФПИ, позволил объединить компании с большим количеством клиентов и данными, что позволит им быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе, прокомментировал РИА Новости Марк Шерман.

"Главный смысл данного альянса — объединить компании, которые обслуживают большое число людей и обладают большим количеством разнообразной информации. Помимо этого, альянс будет обладать очень значительными финансовыми ресурсами. Есть возможность быстро оценить практическое применение алгоритмов работы искусственного интеллекта в бизнесе", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что в рамках альянса компании смогут обмениваться своими наработками в сфере искусственного интеллекта для дальнейшего развития технологии.

Ранее в субботу Сбербанк, "Газпром нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ходе конференции AI Journey подписали соглашение о сотрудничестве для создания альянса по искусственному интеллекту.