МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, следует из проспекта эмиссии компании.

Сообщается, что подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.