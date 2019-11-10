МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO, говорится в проспекте компании к первичному размещению акций.

"Целевой диапазон акций, которые будут предложены для индивидуальных инвесторов, составляет до 0,5%", — отмечается в проспекте.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.