МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. В IPO Saudi Aramco смогут участвовать разведенные женщины из Саудовской Аравии, следует из проспекта к первичному размещению акций компании.

Согласно проспекту, в IPO смогут участвовать индивидуальные инвесторы, к которым относятся разведенные женщины, проживающие в королевстве.

"Индивидуальные инвесторы — это лица, являющиеся гражданами Саудовской Аравии, включая саудовских разведенных женщин или вдов с несовершеннолетними детьми от брака с лицом, не являющимся гражданином Саудовской Аравии; любое физическое лицо, не являющееся гражданином Саудовской Аравии, проживающее в королевстве, и любое лицо, являющееся гражданином одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в каждом случае имеющее банковский счет в одной из перечисленных организаций", — отмечается в проспекте.

Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.

О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Третьего ноября 2019 года саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. В ночь на 10 ноября компания опубликовала проспект к первичному размещению акций.

Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.