В IPO Saudi Aramco смогут участвовать разведенные женщины из Саудовской Аравии
МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. В IPO Saudi Aramco смогут участвовать разведенные женщины из Саудовской Аравии, следует из проспекта к первичному размещению акций компании.
Согласно проспекту, в IPO смогут участвовать индивидуальные инвесторы, к которым относятся разведенные женщины, проживающие в королевстве.
"Индивидуальные инвесторы — это лица, являющиеся гражданами Саудовской Аравии, включая саудовских разведенных женщин или вдов с несовершеннолетними детьми от брака с лицом, не являющимся гражданином Саудовской Аравии; любое физическое лицо, не являющееся гражданином Саудовской Аравии, проживающее в королевстве, и любое лицо, являющееся гражданином одной из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в каждом случае имеющее банковский счет в одной из перечисленных организаций", — отмечается в проспекте.
Индивидуальные инвесторы смогут купить 0,5% акций Saudi Aramco в ходе IPO.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Третьего ноября 2019 года саудовское управление по рынку капитала (CMA) согласилось утвердить заявку Saudi Aramco на частичное размещение ее акций на рынке. В ночь на 10 ноября компания опубликовала проспект к первичному размещению акций.
Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.
https://1prime.ru/energy/20191110/830526290.html