МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Правительство Саудовской Аравии продаст Saudi Aramco пакет её акций стоимостью 1 миллиард долларов в рамках программы поощрения сотрудников, говорится в проспекте IPO Aramco.

"Компания разработала план относительно акций Saudi Aramco, направленный на обеспечение дополнительных стимулов для сотрудников… Одновременно с закрытием подписки правительство продаст акции на сумму 1 миллиард долларов (на основе окончательной цены размещения) компании в соответствии с планом и всеми его подпунктами", — сообщается в материалах.

"В соответствии с планом, акции могут быть предоставлены на 10 лет с даты вступления в силу", — говорится в проспекте.

Определением сотрудников, которые получат вознаграждение в виде акций, будет заниматься специальный комитет (Compensation Committee). Претендовать на вознаграждение смогут как топ-менеджеры и менеджеры, так и рядовые сотрудники Saudi Aramco.

Отмечается также, что в будущем возможен выкуп акций компании у сотрудников.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.

В воскресенье Aramco объявила детали предстоящего первичного размещения акций.