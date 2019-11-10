МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco ожидает закрытия сделки по покупке 70% в Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) в 2020 году, говорится в проспекте к IPO акций Aramco.

"Двадцать седьмого марта 2019 года компания заключила соглашение с (суверенным фондом Саудовской Аравии — ред.) PIF по покупке 70%-ной доли PIF в SABIC за 69,1 миллиарда долларов. Завершение предлагаемого приобретения зависит от стандартных условий закрытия и в настоящее время ожидается в первой половине 2020 года", — говорится в документе.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. Штаб-квартира расположена в Дахране.