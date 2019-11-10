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МОСКВА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявила даты подписки на первичное размещение акций (IPO) для инвесторов, говорится в проспекте компании к первичному размещению акций.

Сообщается, что подписка на IPO Saudi Aramco для институциональных инвесторов продлится с 17 ноября по 4 декабря, для индивидуальных — с 17 по 28 ноября.

Окончательная цена размещения акций будет объявлена 5 декабря, также уточняется в документе.

Кроме того, Saudi Aramco сообщает, что согласно правилам, компании запрещается проводить дополнительный листинг акций в течение шести месяцев после начала торгов акциями на бирже. Помимо этого, компания и ее акционер в лице королевства Саудовской Аравии договорились, что государство не может продавать акции в течение 12 месяцев после начала листинга, за исключением сделок с иностранными правительствами или стратегическими инвесторами, связанными с этими правительствами.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны. О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено в 2016 году. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась. По подсчетам, размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.