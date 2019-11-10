ДОХА, 10 ноя /ПРАЙМ/. Государственная нефтегазовая компания Катара Qatar Petroleum приняла участие в запуске нефтеперерабатывающего завода в Египте, несмотря на блокаду эмирата со стороны Каира, говорится в пресс-релизе компании, полученном в воскресенье РИА Новости.

"Qatar Petroleum рада сообщить об успешном запуске расположенного в Мостороде, к северу от столицы Египта Каира, нефтеперерабатывающего завода Египетской нефтеперерабатывающей компанией (ERC), где 66,6% акций принадлежат Арабской нефтеперерабатывающей компании, в которой Qatar Petroleum владеет 38,1% акций. Все подразделения завода успешно запущены, ожидается, что до конца первого квартала 2020 года производство выйдет на полный цикл, что уменьшит зависимость Египта от импортируемых нефтепродуктов", — отмечается в сообщении компании.

Нефтеперерабатывающий завод в Египте является самой крупной инвестицией катарской компании в арабском мире и в Африке.

Qatar Petroleum участвует в этом проекте с 2012 года, его стоимость составляет 4,4 миллиарда долларов. Ожидается, что завод будет перерабатывать около 4,7 миллиона тонн в год нефтепродуктов, в основном остатков от Каирской нефтеперерабатывающей компании. Предприятие в основном будет производить дизельное топливо и авиационное топливо, которые предназначены для использования по большей части в Каире и прилегающих районах.