НУР-СУЛТАН, 11 ноя — ПРАЙМ. Казахстан ожидает добычу нефти в 2019 году на уровне 90,5 миллиона тонн, сообщила в понедельник пресс-служба министерства энергетики республики.

В начале сентября министр энергетики республики Канат Бозумбаев заявил, что добыча нефти в Казахстане в январе-августе оказалась больше плановой и составила 59,8 миллиона тонн, что дает основания ожидать перевыполнения годового плана в 89 миллионов тонн. Он также подтвердил, что к 2025 году ежегодный объем добычи нефти в Казахстане ожидается на уровне более 105 миллионов тонн.

В распространенной информации ведомства сообщается, что по итогам 10 месяцев объем добычи нефти по республике составил 74,8 миллиона тонн или 100,3% к аналогичному периоду 2018 года. Добыча нефти составила на Кашагане – 11,5 миллиона тонн, на Тенгизе – 24,6 миллиона тонн, на Карачаганаке – 9,1 миллиона тонн.

"Ожидаемый объем добычи на конец года увеличен с 13,5 миллиона тонн до 14,5 миллиона тонн на Кашагане, с 29 миллионов тонн до 29,6 миллиона на Тенгизе, с 11 миллионов тонн до 11,2 миллиона тонн на Карачаганаке. С учетом роста темпов добычи министерством повышен прогноз годовой добычи по стране до 90,5 миллиона тонн, это превысит факт 2018 года, который был в объеме 90,4 миллиона тонн", — сообщили в пресс-службе министерства энергетики Казахстана.